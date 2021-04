Bielsk Podlaski. Syndyk wezwał 300 spółdzielców Bielmleku do wpłaty udziałów. Nie płacą, a zarząd mleczarni chce skarżyć upadłość [zdjęcia]

]Niedawno otrzymaliśmy list otwarty jednego ze dostawców mleka do Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek. Oto jego treść:

Do głównych wierzycieli Spółdzielni Mleczarskiej BIELMLEK w upadłości, tj. BOŚ Banku, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Na wstępie pragnę podziękować tym instytucjom, iż wsparły finansowo proces upadłościowy SM BIELMLEK, a tym samym przyczyniły się do gehenny setek spółdzielców owej spółdzielni którzy już dostają wezwania do zapłaty niewpłaconych udziałów (ogólnie to kwota ponad 20 mln zł, która ma być spłacona przez niespełna 800 członków).

Proszę teraz ich o odpowiedź na pytania, które rodzą się w głowie mojej i innych spółdzielców.

– Gdzie były te instytucje w momencie procesu restrukturyzacji spółdzielni? Sąd w jego trakcie w/w instytucjom nakazał wpłatę środków na przeprowadzenie tego procesu, dlaczego tego nie zrobiły w tamtym okresie? Czy teraz połakomiły się na pieniądze rolników które mają wpłacić do spółdzielni? (proces restrukturyzacji zdjąłby taki obowiązek z rolników)

– Czym się kierowały w/w instytucje finansując megalomanie Prezesa, bo tak należy nazwać inwestycje podjęte w spółdzielni (budowa proszkowni na skale europejska) do możliwości surowcowych. Sytuacja spółdzielni w momencie udzielania kredytów i pożyczek była fatalna, czy została rzetelnie sprawdzona? Owo finansowanie znacząco pogorszyło i tak złą sytuację finansową spółdzielni i mimo inwestycji doprowadziło do długów blisko dwukrotnie przewyższający majątek spółdzielni.

– Czym były zabezpieczone tak wysokie kredyty? Czy to były nielegalnie podniesione

do 100 000 zł udziały spółdzielców?

– Dlaczego KOWR w drugiej połowie 2019 roku poręczył kredyt na spłatę zobowiązań wobec rolników, posiadając wiedzę o tragicznej sytuacji finansowej spółdzielni, co w konsekwencji powiększyło dług spółdzielni? Czy decydowały tu względy ekonomiczne, czy może coś innego?

– Czy my spółdzielcy mamy słuszne podejrzenie, że kredyty udzielane były w sposób łamiący przepisy, przez co narażono nieświadomych spółdzielców na poniesienie wysokich kosztów, a w konsekwencji obciążenie budżetu państwa, ponieważ dług przekracza wartość Spółdzielni, a instytucje udzielające kredytów, wsparcia finansowego w formie pożyczek, czy poręczeń kredytów to instytucje państwowe”.

Na koniec pragnę prosić w/w instytucje, skoro miały tyle zbędnych publicznych pieniędzy do wyrzucenia, to czy nie znajdą wcześniej te 20 milionów i nie spłacą zaległych udziałów spółdzielców?

Z poważaniem

Antoni Micewicz, były spółdzielca SM BIELMLEK (oby był)