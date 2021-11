Bielsk Podlaski. Szpital otrzymał 20 nowych aparatów do tlenoterapii. Ratują chorych na COVID-19 przed respiratorami Izolda Hukałowicz

Szpital w Bielsku Podlaskim otrzymał kolejnych 20 aparatów do tlenoterapii wysokoprzepływowej. Jak mówi dyrektor placówki, ratują one życie chorym na COVID-19, których ogromna większość - bo aż 80 proc. nie zaszczepiła się. To dzięki nim tegoroczne statystyki zgonów są o połowę niższe niż rok temu.