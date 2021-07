Bielsk Podlaski. Uciążliwy remont ul. Jagiellońskiej. Mieszkańcy skarżą się na ciągłe problemy, hałas i kurz, a końca remontu nie widać.

Nasi czytelnicy z Bielska Podlaskiego dopytują, kiedy zakończone zostaną prace związane z przebudową sieci wodno-kanalizacyjnej, trwające między innymi przy ul. Jagiellońskiej. Remont trwa tam od dawna, a przypomnijmy, iż przy najbardziej rozkopanym odcinku od ul. Kopernika do Kazimierzowskiej mieszczą się ważne dla mieszkańców i często uczęszczane miejsca, m. in. cerkiew, policja, dwie przychodnie medyczne, dwie apteki, biblioteka miejska, sklep i dwie lecznice weterynaryjne, sklep z częściami samochodowymi.

Przebudową zostały objęte ulice: 30 lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielnianą, Czwartaków, Dubicze (od Widowskiej do Kazimierzowskiej), wspomnianą Jagiellońską (od Kazimierzowskiej do Kopernika), Lotniczą, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Tuwima. Prace mają zostać zakończone do kwietnia 2022 roku.

Cierpią mieszkańcy

Mieszkańcy Bielska dziwią się, dlaczego ulica Jagiellońska w Bielsku nie została jeszcze naprawiona skoro przetarg był już dawno i został rozstrzygnięty. Zdziwienie jednak jest mniejsze niż złość na obecną sytuację.