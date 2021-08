Bielsk Podlaski. Ulice w końcu zostaną naprawione

30 lipca wykonawca dostał pozwolenie na budowę kanalizacji i odtworzenia nawierzchni w ulicach: 30 lipca, Andersa, Asnyka, Jagiellońska, Lotnicza, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta i Tuwima. Prace budowlane powinny rozpocząć się jeszcze w sierpniu.

Z kolei we wtorek (17 sierpnia) rozpoczęło się znakowanie trzech pierwszych ulic: Jagiellońskiej, Andersa i Lotniczej.

W przyszłym tygodniu powinna pojawić się frezarka na ul. Jagiellońskiej.

Jak możemy wyczytać na oficjalnej stronie FB burmistrza Bielska Podlaskiego Jarosława Borowskiego: "Wg zapewnień wykonawcy 10 ulic, a więc Jagiellońska, Asnyka, Pronina, 30 lipca, Prusa, Reymonta, Reja, Lotnicza, Andersa oraz Tuwima ma być ukończonych do końca tego roku. Prace będą wykonywane etapami po 3-4 ulice. Ulice Dubicze, Cegielniana, Czwartaków, Żurawia i Strzelnicza nie mają jeszcze pozwolenia na budowę i będą realizowane w przyszłym roku (podobnie jak Bohaterów Września). Termin umowy z wykonawcą jest do 30 kwietnia 2022. Przy okazji informuję, że trzy inwestycje prowadzone przez tę firmę na terenie miasta zostały już ukończone. Chodzi o Szarych Szeregów, Wschodnią i zaułek ul. Mickiewicza. Drugi wykonawca budowy infrastruktury drogowej – RZSW Siemiatycze – też już zakończył prace na 3 ulicach: Kowalskiej, Sikorskiego i Grunwaldzkiej – roboty zostały odebrane w lipcu przez pracowników Urzędu Miasta, teraz trwa procedura w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Po jej zakończeniu możliwe będzie występowanie do Przedsiębiorstwa Komunalnego o podłączenie się do nowo wybudowanych sieci. Pozostałe ulice realizowane przez tego wykonawcę – Matejki, Kołłątaja, Plater, część Wschodniej, Harcerska, Broniewskiego, Okrężna i Młynowa są w trakcie wykonywania prac, aczkolwiek ich zaawansowanie na różnych ulicach jest różne. Prace na tych ulicach będą zakończone wg umowy do 10 grudnia. Oprócz uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, miasto w tym roku realizuje również budowę innych ulic. Ulica Mleczna – wykonawca Najbard – planowany termin zakończenia 30 września 2021. Ulica Wyszyńskiego – wykonawca Maksbud – planowany termin zakończenia 31 stycznia 2022. Łącznik ulic 11 listopada i Brańskiej i dalej do Wojska Polskiego – wykonawca Mipa – planowany termin zakończenia 30 czerwca 2022. Trwa projektowanie ulic Strzelniczej i Gajowej".