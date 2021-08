Bielsk Podlaski. Włamał się do domu, uszkodził monitoring. Dzięki czujności sąsiada, sprawcę zatrzymano na gorącym uczynku

Sąsiedzka czujność pozwoliła bielskim mundurowym zatrzymać włamywacza. We wtorek z rana do dyżurnego bielskiej policji zadzwonił mężczyzna i powiedział, że do domu sąsiadów właśnie ktoś się włamał. W tym samym czasie właściciele posesji byli poza Bielskiem Podlaskim.

Po tej informacji na miejsce pojechali policjanci z patrolówki. Funkcjonariusze zobaczyli wybitą szybę w drzwiach wejściowych oraz uszkodzoną kamerę monitoringu. Wewnątrz domu mundurowi zauważyli podejrzanego.

- Mężczyzna na widok policjantów próbował uciec, jednak szybko został obezwładniony. W kieszeni jego spodni policjanci znaleźli torebkę foliową z białym proszkiem. Wstępne badanie narkotesterem wykazało, że zabezpieczona substancja to amfetamina - poinformowała kom. Agnieszka Dąbrowska z KPP w Bielsku Podlaskim.