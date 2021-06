Bielszczanin Tomasz Lewczuk ma za sobą dwa starty w wyścigach górskich i dwa dobre wyniki [zdjęcia, video]

- Dla gościa, który jeździł dwa lata w amatorce, przejście do sportu profesjonalnego to jest naprawdę duży przeskok i dopiero teraz dowiaduję się wszystkiego o tym ściganiu. To zupełnie inny świat, w którym nie ma miejsca na błędy. Moje starty wiążą się z takim przełamywaniem się, bo głowa podpowiada, że już trzeba hamować, ale żeby utrzymać tempo najszybszych zawodników w klasie, musze się przełamywać i cały czas swoje limity przesuwać. Nie jest lekko, ale szczególnie po starcie w ostatni weekend na Magurze, psychicznie jestem zmaltretowany - przyznaje jedyny reprezentant Podlaskiego w cyklu górskich wyścigów.

Jednak zarówno start w Bieszczadzkim Wyścigu w Załużu koło Sanoka, jak i w Magurze Małastowskiej (w okolicach Gorlic) bielszczanin zajął drugie miejsca w klasie 10 C, czyli samochodów o pojemności silnika do 1600 ccm (Honda Civic Group A, klasa 1600). Do pokonania miał odcinki od 4 do 6 km, a podczas wyścigów na Załużu trzykrotnie pobił rekord trasy w klasie 1600; z czego dwa razy własny.