Blisko 160 ochotników dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej rozpoczęło w Białymstoku szkolenie podstawowe

W 18. Białostockim Pułku Rozpoznawczym rozpoczęło się w tym tygodniu szkolenie ochotników w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. To już trzeci w tym roku turnus w koszarach 18. Pułku. Szkolenie zakończy się 3 czerwca uroczystą przysięgą wojskową.

W koszarach 18. Białostockim Pułku Rozpoznawczym stawiło się w tym tygodniu 157 ochotników w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Przed nimi 27-dniowy intensywny okres szkolenia podstawowego. Pierwszego dnia (8.05) ochotnicy zostali umundurowani, zakwaterowani oraz poznali kadrę dowódczą. Następnego dnia (9.05) na placu apelowym odbyło się uroczyste wręczenie broni z udziałem płk Pawła Lachowskiego, dowódcy 18. Pułku. - Ten symboliczny akt to nie tylko dowód gotowości do obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ale też zapowiedź intensywnych dni szkolenia zakończonych przysięgą na sztandar - tłumaczy mjr Krzysztof Ługowski, szef sekcji wychowawczej 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego.

Szkolenie ochotników. MON chce dwukrotnie zwiększyć liczebność polskiej armii

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa została wprowadzona rok temu ustawą o obronie Ojczyzny. Ustawa, prócz zwiększenia nakładów państwa na Siły Zbrojne (m.in. modernizację techniczna wojska), wprowadza prostsze mechanizmy rekrutacji, nowy system zachęt dla kandydatów do służby wojskowej. Celem jest też wzmocnienie polskiej armii m.in. poprzez ponad dwukrotne zwiększenie liczby żołnierzy do ok. 300 tys. (250 tys. w jednostkach operacyjnych oraz 50 tys. terytorialsów). Obecnie to ok. 110 tys. żołnierzy zawodowych i 32 tys. żołnierzy WOT.

Jednym z mechanizmów zwiększenia liczebności wojska i budowania jego rezerw ma być utworzenie nowego rodzaju służby wojskowej, czyli dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (DZSW). Kandydat do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego ma teraz do wyboru trzy rodzaje służby wojskowej: prócz DZDW to zawodowa służba wojskowa i terytorialna służba wojskowa. Dodatkowo to dwa rodzaje służby w rezerwie: aktywna i pasywna rezerwa. W ramach DZSW każdy ochotnik otrzymuje początkowo 4560 zł, ma też pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej oraz do zatrudnienia w administracji publicznej, otrzyma także możliwość rozwoju zawodowego.

Pierwsze szkolenia rozpoczęły się w ubiegłym roku. Jak informowało Ministerstwo Obrony Narodowej, do jednostek Polsce do DZSW zgłosiło się wówczas ponad 16 tys. ochotników. W tym roku MON przygotował 25 tysięcy miejsc i osiem turnusów. Ten rozpoczęty 8 maja to trzeci w 2023 r.

W tym roku 18. Pułk przeszkoli jeszcze co najmniej 240 osób w ramach DZSW

W 18. Białostockim Pułku Rozpoznawczym szkolenia odbędą się jeszcze w dwóch terminach 28.08-23.09 oraz 13.11-9.12, każde dla minimum 120 osób. Nie wykluczone, że turnusów będzie więcej.

Każde szkolenie podstawowe kończy się egzaminami, a także uroczystą przysięgą wojskową. To otwiera też drogę 11-miesięcznego szkolenia specjalistycznego. - Udział w projekcie "Trenuj jak Żołnierz" jest równoznaczny z przeszkoleniem w ramach dobrowolna zasadniczej służby wojskowej. Także kończy się przysięgą wojskową, po której można zgłosić się na szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej - podkreśla mjr Ługowski. Deklarację wstąpienia do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej można złożyć osobiście w dowolnym wojskowy centrum rekrutacji, przesłać wniosek za pośrednictwem strony internetowej lub poczty elektronicznej, podczas kwalifikacji wojskowej, a także przez portal rekrutacyjny „Zostań Żołnierzem” www.zostanzolnierzem.pl

