Blisko 170 psów adoptowanych z miejskiego schroniska w 2023 roku, wśród nich starsze psy

Rok 2023 okiem pracowników schroniska "Dolina Dolistówki"

Nie o liczbę chodzi, a o adopcję i szczęśliwe psy

Kierownik schroniska Anna Jaroszewicz w rozmowie z PAP powiedziała, że liczba adopcji nie jest rekordowa, ale - jak podkreśliła - nie o liczbę chodzi, ale o to, jakie to były adopcje. "Tak naprawdę należy rozpatrywać to pod kątem, jakie to były adopcje, a nie ile. W tym roku mieliśmy wyjątkowe adopcje, dużo psów starszych poszło do adopcji, dużo psów, które przez wiele lat u nas mieszkały. Dlatego choć liczba wydaje się nieduża, to dla nas jest to ogromny sukces" - zaznaczyła Jaroszewicz.