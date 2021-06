Blokada granicy polsko - białoruskiej. Białorusi będą blokować drogę na przejściu granicznym Bobrowniki-Berestovitsa (zdjęcia)

Cała trasa Białystok - Suwałki może być ekspresówką? Tyszkiewicz: To możliwe, ale trzeba walczyć

Jest szansa, by podlaski odcinek S8 został łącznikiem między Via Carpatią, a Via Baltiką i w dodatku drogą ekspersową. Ministerstwo Infrastruktury przyjęło taki wariant, ale to dopiero początek drogi.