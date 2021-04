Bobrowniki. Papierosy w przerobionej ściance ciężarówki

Funkcjonariusze KAS z przejścia granicznego w Bobrownikach we współpracy z funkcjonariuszami Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali do kontroli z pozoru pustą ciężarówkę. Okazało się jednak, że podczas sprawdzenia naczepy pies służbowy Mila wskazał jedną ze ścian. Nos czworonożnego funkcjonariusza nie pomylił się. W specjalnie przygotowanej skrytce, kierowanego przez 27-letniego Białorusina pojazdu, za tzw. „podwójną ścianą", znajdowało się 31 000 paczek ukrytych papierosów.

ZOBACZ TAKŻE: Przemytnik tytoniu do fajek wpadł na granicy

Wobec kierowcy, który przyznał się do przemytu wszczęto sprawę karną skarbową. Nielegalny towar o szacunkowej wartości 463 tys. zł trafił do magazynu podlaskiej KAS. Zajęty został także pojazd przystosowany do przemytu. Mężczyźnie, który odpowie przed sądem, za próbę przemytu grozi do 5 lat więzienia.