Boćki. Pijany kierowca hyundaia zatrzymany przez mieszkańców. Grożą mu 2 lata więzienia

Porsche 25-letniego kierowcy wpadło do zamarzniętego stawu! Jak doszło do wypadku? Koszmar kierowcy! ZDJĘCIA 27.01.2021

Porsche 25-letniego kierowcy wpadło do zamarzniętego stawu! Jak doszło do wypadku? Koszmar kierowcy! Cudem z wypadku wyszedł 25-letni kierowca porsche cayenne, który w nocy z piątku na sobotę (z 15 na 16 stycznia) stracił panowanie nad pojazdem i wpadł do zamarzniętego stawu. Do groźnego wypadku doszło na drodze między miejscowościami Lisiewice Duże a Guźnia pod Łowiczem. Auto przebiło zewnętrzną warstwę lodu i zanurzyło się w wodzie.