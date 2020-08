Boćki. Śmiertelny wypadek. Rodzina zmarłego domaga się dla sprawcy surowszej kary (zdjęcia)

Było to 3 listopada 2018 r., około godziny 16. Na dworze szarówka, padała lekka mrzawka. Drogą krajową nr 19 w kierunku Bielska Podlaskiego jechał oskarżony Józef T. W rejonie Bociek kierowca osobowego Chrystler Pacyfica postanowił ominąć ciągnik rolniczy z doczepionym beczkowozem. Zjechał na przeciwległy pas. Tam zderzył się z jadącym z naprzeciwka Oplem Astra. W tył chrystlera wjechała jeszcze toyota.

Zdaniem pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych to rażąco niskie kompensaty. Co prawda pokrzywdzeni mogą się skierować sprawę na drogę cywilną, ale "to mnożenie postępowań i dodatkowa trauma dla najbliższych zmarłego".

Dlatego wniósł apelację do Sądu Okręgowego w Białymstoku. We wtorek ruszył proces.

Adwokat rodziny ofiary domaga się również orzeczenia 2-letniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

- Oskarżony naruszył nie jeden, ale szereg przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Tymczasem w toku całego dotychczasowego postępowania twierdził, że jechał w sposób prawidłowy, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Winą za zdarzenie obarczał kierowców pozostałych aut uczestniczących w zdarzeniu - mówiła mecenas. - Wobec takie postawy, wydaje się, że jedynie orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów wymusi na oskarżonym refleksję: czy być może ze względu na stan zdrowia, wiek, czy sprawność psychomotoryczną powinien zmienić sposób prowadzenia pojazdów. Albo w ogóle zaprzestać.