Boks. Ceremonia ważenia przed galą boksu w Białymstoku (zdjęcia, wideo)

Podczas ważenia kibice mogli się spotkać z gwiazdami polskiego bosku. Byli Andrzej Fonfara, Andrzej Liczik, czy Aleksy Kuziemski.

- Ci zawodnicy to tylko przykład, że ciężką pracą można dojść do wielkich sukcesów - powiedział Dariusz Snarski, z grupy Chorten Boxing Production, który ostatnią swoja walkę na zawodowym ringu stoczył w 2017 roku. - Właśnie takie gale mają zachęcić młodych ludzi do uprawiania boksu. Ja sam jestem przykładem, że ciężką pracą można coś osiągnąć. W 1992 roku pojechałem na Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie, a dwa lata wcześniej musiałem pracować układając chodniki, bo w moim klubie nie było pieniędzy.

Gala rozpocznie się o godzinie 19.30. Transmisja na kanałach Polsatu od godz. 20.