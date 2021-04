Bożena Grotowicz wygrała konkurs na dyrektora szpitala w Wysokiem Mazowieckiem

Bożena Grotowicz na razie woli jeszcze nie zapeszać i czeka na decyzję zarządu powiatu, jednak w przyszłość patrzy z optymizmem:

- Bardzo cieszyłabym się z tej nowej pracy, gdyż nie byłoby to zupełnie nowe wyzwanie - mówi Bożena Grotowicz. - W swoich obowiązkach będę korzystała z doświadczenia, które nabyłam do tej pory. Jeśli uda mi się przekonać załogę do współpracy, to jestem przekonana, że za parę lat będziemy w stanie wypromować szpital w Wysokiem Mazowieckiem na jak najwyższy poziom. To, co mnie najbardziej cieszy, to zrozumienie i zaufanie, z jakim się spotkałam ze strony starosty i komisji konkursowej. To bardzo dobry prognostyk na przyszłość.