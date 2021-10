Brak prądu w warmińsko-mazurskim. Sprawdź gdzie 11.10 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

NOWE Jak wygląda ideał mężczyzny na świecie? Mięśnie, depilacja, a nawet makijaż. Tacy faceci cieszą się powodzeniem

Wciąż mówi się o kanonach kobiecego piękna – czy to na przestrzeni lat, czy też w różnych krajach. Co z mężczyznami? W końcu standardy piękna to nie tylko...