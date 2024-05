Brak prądu w warmińsko-mazurskim. Sprawdź gdzie 21.05 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

Gdzie obecnie (21.05 13:05) nie ma prądu w warmińsko-mazurskim?

powiat mrągowski

Grabowo 54A, 54B, 6-318/13 (GPO), 6-335/12 (GPO).

21.05 od godz. 8:00 do 14:00

powiat olsztyński

Kromerowo 1, 1A, 2, 3, 3A, 4, 4A, od 5 do 8, 8D, 9, 10, 10A, od 11 do 20, 20A, 21, 22, 9-95/8.

21.05 od godz. 8:30 do 13:30

powiat ostródzki

Zwierzewo , 0044-48/19, 0044-48/20, 0044-48/22, 44-270/42, 44-270/44, 44-270/48, 44-270/49, 44-48/18.

21.05 od godz. 8:00 do 14:00

powiat działdowski

Nowy Dwór 2, 5, 9, 13, 19, 20, 29, 32, 38, 50, od 56 do 59.

21.05 od godz. 9:30 do 13:30

powiat giżycki

Sucholaski, wieś i kolonia oraz Ernstowo, Dudka, Grodkowo

21.05 od godz. 7:00 do 21:00