Bramkarz Olimpii Zambrów Mateusz Taudul zagra w drugoligowej drużynie cypryjskiej Alki Oroklini

Mateusz Taudul w zakończonym sezonie III ligi wystąpił w 13 spotkaniach Olimpii Zambrów. Od przyszłego sezonu bronić będzie bramki cypryjskiej drugoligowej Alkí Oróklini, z którą związał się rocznym kontraktem z opcją przedłużenia o kolejny rok.

W ostatnim sezonie II ligi Alkí Oróklini zajęła piąte miejsce w tabeli.

27-letni Mateusz Taudul zaczynał swoją przygodę z piłką w Piaście Białystok, a później w MOSP Jagiellonii, z której przeniósł się do MSP Szamotuły. W sezonie 2011/2012 trafił na Wyspy do drużyny FC Everton, w której grał w juniorach oraz rezerwach. W 2015 t5rafił na Cypr, gdzie występował w kilku klubach m.in. AEK Larnaka, Zakakiou, Omonia Arasippor. Wiosną 2021 trafił do Olimpii Zambrów, z której znów powrócił na Cypr.