Brańsk. Mieszkańcy zagłosowali. Będą pieniądze na dwa projekty

Projekt o charakterze społeczno-kulturalnym, który planuje się do realizacji w 2022 roku, to: „Brańska Akademia Rodzica” – opiewa on na kwotę 10 tys. zł. Dotyczy on zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i ma na celu zorganizowanie dla dwóch grup łącznie 30 dwugodzinnych warsztatów z udziałem specjalistów. Jest on adresowany do rodziców chcących zdobyć wiedzę i umiejętności pozwalające radzić sobie w wielu nowych i trudnych sytuacjach związanych z wychowaniem dzieci.

Czytaj też:

Gmina Brańsk. Tak powstają najsłynniejsze w Polsce drogi! Gmina buduje je sama (zdjęcia)