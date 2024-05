Branża mleczarska zmaga się z wieloma problemami. Spadająca cena wpływa negatywnie na producentów i hodowców

Apel Polskiej Izby Mleka

W polski sektor mleczarski uderza wiele czynników. W ostatnich dniach na problem z Funduszem Ochrony Rolnictwa zwróciła uwagę Polska Izba Mleka. Wystosowała apel do ministra rolnictwa o likwidację tego Funduszu. W oficjalnym wystąpieniu zwrócono uwagę, że grono producentów rolnych uprawnionych do uzyskania rekompensat jest większe, niż grono producentów, którym potrącana jest część dochodów na rzecz Funduszu. Polska Izba Mleka wskazuje, że wprowadzenie mechanizmu rekompensat może prowadzić do nadużyć, takich jak oferowanie na rynku zawyżonych cen skupu przez nieuczciwych odbiorców, nie dbających o to, czy będą w stanie później zapłacić rolnikom. Jednocześnie perspektywa otrzymania rekompensaty może zachęcać producentów rolnych do ryzykownych, nieodpowiedzialnych zachowań rynkowych. W wystąpieniu do ministra rolnictwa czytamy, że rekompensaty przyznaje się w przypadku uznania danego podmiotu skupującego za niewypłacalny. Istotne pozostaje, iż postępowanie upadłościowe może trwać od około roku do nawet kilku lat a wniosek o rekompensatę może zostać złożony jedynie w ściśle określonym terminie. Rozwiązanie takie w istocie oznacza, że od momentu braku zapłaty za dostarczone produkty rolne, do uzyskania rekompensaty może minąć nawet kilka lat.