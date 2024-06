Budowa mostu na Bugu w Grannem idzie zgodnie z planem. Zobacz najnowsze zdjęcia z budowy

Most na Bugu jest wspólną inwestycją sześciu samorządów: województwa podlaskiego i mazowieckiego, powiatu siemiatyckiego i sokołowskiego, gmin Perlejewo i Jabłonna Lacka. Liderem projektu jest Powiat Siemiatycki. Wartość inwestycji to ponad 101 milinów złotych. Budową mostu zajmuje się spółka „Domost” z Małkini Górnej. Nadzór nad budową sprawuje spółka „Inko Consulting” z Krakowa.

– Mosty łączą nie tylko dwa brzegi rzeki, ale łączą też ludzi – mówił Starosta Mariusz Cieślik. – Nowoczesna infrastruktura komunikacyjna to również przyczynek do rozwoju gospodarczego. Cieszymy się z faktu, że prace budowlane przebiegają zgodnie z planem. Zauważył również, jak ważne jest podejmowanie współpracy między samorządami, dzięki której potrzebna inwestycja zostanie zrealizowana.

Most będzie miał długość 412 m i szerokość od 11,7 do 13,7 m. Po naszej stronie wybudowana zostanie droga o długości ponad 300 m, a po stronie powiatu sokołowskiego – 1,8 km. Droga będzie miała kategorię drogi gminnej, ale zaplanowano szerokość jezdni 7 m, zachowując parametry drogi krajowej. Powstaną chodniki i ścieżki rowerowe. Zgodnie z umową most będzie gotowy w październiku 2025 roku.