Burmistrzowie złożyli swoje oświadczenia majątkowe. Ale tylko niektórzy [zdjęcia] Andrzej Matys

W województwie podlaskim w 37 miastach władzę (wykonawczą) sprawują burmistrzowie. Teoretycznie, świetnie znają datę, do której (30 kwietnia, a rok temu od 31 maja) w Biuletynie Informacji Publicznej, powinno znajdować się tyleż oświadczeń. Sprawdziliśmy i okazało się, że spis swego majątku przedstawił niespełna, co piąty włodarz. Generalnie finansowo najlepiej ma się burmistrz Tykocina, ale to burmistrz Grajewa ma najwyższą pensję.