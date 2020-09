Burze z gradem nadciągają nad Podlaskie. Jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia. Idzie kolejna fala

- informuje Tomasz Siemieniuk, dyżurny synoptyk IMGW-PIB.

Na pograniczu województwa warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i podlaskiego występują miejscami burze z opadami deszczu o natężeniu 5-10 mm/10 minut i sumami godzinowymi 15-20 mm. W najbliższych godzinach burze z ulewnymi opadami deszczu, lokalnie gradem i możliwymi porywami wiatru do 70 km/h, będą przemieszczały się w kierunku wschodnim. Zgodnie z treścią wydanego ostrzeżenia, spodziewane są sumy opadów podczas burz do 20-30 mm, lokalnie 40 mm, a porywy do 90 km/h