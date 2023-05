Były proboszcz parafii Jabłoń Kościelna ks. Adolf Kruszewski został uhonorowany medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”

Ambasador podkreślił, że Polska była krajem, który poniósł jedne z największych konsekwencji okropnej polityki niemieckiej z okresu II wojny światowej.

W kompletnej ciemności były światła nadziei. Sprawiedliwi wśród Narodów Świata, których dzisiaj upamiętniamy byli jasnymi światłami w ciemności jaka nastała w Europie. To było niesamowicie niebezpiecznie, aby ratować Żydów tutaj w okolicy. Polacy, którzy wzięli na siebie ratowanie Żydów ryzykowali swoim życiem oraz swoich rodzin. Drodzy przyjaciele bądźmy uczciwy, nikt z nas nie wie co by uczynił w takiej sytuacji. Dlatego pamiętamy ich bohaterstwo nawet 80 lat później - zaznaczył Yacov Livne.