Cezary Krysztopa: jestem dzieckiem z Michałowa

Kiedy media obiegły zdjęcia z Michałowa, na których było widać m.in. dzieci zawracane na Białoruś, część mediów i działaczy zadało słynne już pytanie "gdzie są dzieci z Michałowa?" Pan sam o sobie ostatnio napisał "jestem dzieckiem z Michałowa". Co Pan miał na myśli?

Mam na myśli dosłowne znaczenie tych słów. Wprawdzie urodziłem się w szpitalu w Białymstoku, ale całe swoje życie do 20 roku życia spędziłem w Michałowie. Zresztą lubię o sobie mówić, że urodziłem się w Michałowie, bo to pierwsze moje miejsce, które pamiętam. Tam chodziłem do szkoły, tam się wychowałem i właśnie to miejsce ukształtowało mnie na wiele różnych sposobów.

Ma Pan rodzinę w Michałowie, bywa Pan tam regularnie. Czy rzeczywiście jest tak, jak stwierdził na łamach tygodnika Focus zastępca burmistrza Michałowa Konrad Sikora, że na pograniczu panuje wojna?