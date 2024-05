Choroby przenoszone przez komary. Kiedy niewinne ukąszenie może mieć opłakane skutki? Zobacz, na co można zachorować po ukąszeniu komara ida

Skonsultuj się z lekarzem!Chorób roznoszonych przez komary możemy nabawić się przede wszystkim podczas wyjazdów do krajów tropikalnych.Dlatego najlepiej na kilka tygodni przed wyjazdem znaleźć lekarza, który specjalizuje się w chorobach tropikalnych. Może on zlecić odpowiednie szczepienia oraz zapisze nam specjalne leki. Zażywa się je przed wyjazdem, w trakcie i jeszcze przez kilka tygodni po powrocie. Zobacz galerię (12 zdjęć)

Mało kto wie, że komary to jedne z najbardziej śmiercionośnych zwierząt na świecie. Same w sobie nie są w stanie zabić, ale niestety, mogą roznosić patogeny wielu groźnych chorób. Sprawdź, na co można zachorować po ukąszeniu komara.