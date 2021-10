Ciągle jest popyt na ciągniki rolnicze. Sprawdź, jakie marki mają wzięcie - ranking sprzedaży (zdjęcia)

W tym roku ciągle odnotowuje się wysoką sprzedaż nowych ciągników rolniczych. We wrześniu zostało zarejestrowanych 1079 nowych maszyn, to o 211 więcej niż przed rokiem (o 24 proc. więcej niż w 2020 r.).

Liderem wrześniowego zestawienia przygotowanego przez Martin & Jacob (agencję zajmującą się marketingiem w rolnictwie), jest New Holland, przed markami Kubota oraz John Deere.

Traktory New Holland sprzedały się we wrześniu w liczbie 179 sztuk, a od początku roku jest to już 1916 maszyn. Firma ma blisko 19 proc. udział w rynku i poprawiła swój wynik z tego samego okresu poprzedniego roku o 32 proc. (+467).

Druga największa sprzedaż we wrześniu, ale również druga największa po trzech kwartałach należy do marki Kubota. Japoński producent sprzedał we wrześniu 131 traktorów. Sprzedaż w okresie styczeń-wrzesień wynosi 1146 maszyn, co daje firmie ponad 11 proc. udziału rynkowego i perspektywy najlepszego w historii roku pod względem sprzedaży nowych maszyn.