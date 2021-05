Ciechanowiec. Burmistrz ma kłopot z przetargiem, którego nie ogłaszał

Gmina Ciechanowiec dopuściła się naruszenia prawa zamówień publicznych, które polegało na preferowaniu urządzeń technicznych konkretnego producenta. To zaś doprowadziło do nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji – uznali funkcjonariusze CBA.

Kontrola trwała od 14 września 2020 r. do 5 marca 2021 r. Dotyczyła przeprowadzonego w 2018 r. przetargu na montaż paneli solarnych przeznaczonych dla gminnych budynków użyteczności publicznej. Koszt tej inwestycji wyniósł blisko 2 mln zł, a przedsięwzięcie było dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego, którym zarządza samorząd województwa podlaskiego. Po kontroli CBA skierowało zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, skąd sprawa została przekazana do Prokuratury Rejonowej w Łomży.

– Dokumenty dopiero zostały przekazane. Aby dowiedzieć się czegoś więcej, proszę skierować pytania drogą mailową – powiedział w piątek Rafał Kaczyński, rzecznik łomżyńskiej prokuratury okręgowej.

O szczegółach nie chciał rozmawiać także Łukasz Janyst, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Białymstoku. Na pytanie o ewentualną kontrolę realizacji projektu, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego odpowiedział, że potrzebuje czasu, by powrócić do dokumentacji sprzed trzech lat.