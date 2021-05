CLJ U18. Hat-trick Krzysztofa Toporkiewicza w Warszawie. Jaga remisuje z Legią 3:3

– To był mecz, w którym było dużo emocji. To spotkanie trzymało w napięciu do samego końca. Dobrze rozpoczęliśmy pierwszą połowę. Po błędzie defensywy i bramkarza Legii Krzysztof Toporkiewicz skierował piłkę do praktycznie pustej bramki gospodarzy. Później mieliśmy jeszcze idealną sytuację do podwyższenia na 2:0, ale Radek Zyśk trafił w poprzeczkę. Przeciwnik też był groźny, miał swoje sytuacje do przerwy. Momentami było niebezpiecznie. Po przerwie Legia mocno ruszyła i zaraz na początku drugiej połowy doprowadziła do wyrównania. Zawodnik Legii trafił bezpośrednio z rzutu wolnego w okienko. Później mecz się wyrównał, a nawet powiedziałbym, że z nieco większą inicjatywą po naszej stronie. Swoją przewagę udokumentowaliśmy bramką, którą Krzysiek Toporkiewicz zdobył skutecznie egzekwując rzut karny, przyznany za faul na Igorze Szczygle. Warszawianie ponownie doprowadzili do wyrównania, również wykorzystując „jedenastkę”, podyktowaną po przypadkowym zagraniu piłki ręką w naszym polu karnym. Prowadzenie w końcówce dał nam Krzysiek Toporkiewicz, ale tuż przed końcem spotkania gospodarze, po raz trzeci, wyrównali. Wynik jest sprawiedliwy. Legia miała swoje szanse. Mimo straty bramki w samej końcówce trzeba docenić przeciwnika – powiedział na klubowych mediów Jagiellonii trener białostockiego zespołu Krzysztof Zalewski.

Kolejny ligowy mecz podopieczni trenera Zalewskiego rozegrają już w najbliższą niedzielę, 30 maja. Rywalem Żółto-Czerwonych będzie Escola Varsovia. Początek meczu przy ul. Elewatorskiej o godz. 13.30.