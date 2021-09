Co dalej z orlańską synagogą? Sołtys organizuje konferencję naukową we współpracy z Forum Dialogu

Konferencja "Co dalej z orlańską synagogą?" jest organizowana w ramach stypendium, które sołtys Orli otrzymał od Forum Dialogu w Warszawie. To organizacja zajmująca się budowaniem pozytywnych relacji miedzy Izraelem a Polską.

- Organizuję konferencję w kilku celach. Najważniejszy to rozmowa o tym co dalej z dawną synagogą. Musimy się zastanowić jak ją uratować, ale też jak ożywić to miejsce. Zastanowimy się jak to połączyć, by synagoga mogła przynosić korzyść lokalnej społeczności - tłumaczy Marek Chmielewski, sołtys Orli. - Póki co budynek niszczeje mimo zabiegów gminnego ośrodka kultury i wolontariuszy, którzy dbają o to miejsce. Potrzebny jest gruntowny remont, bardzo kosztowny - dodaje sołtys.