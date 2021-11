Co, gdzie, kiedy? czyli sportowy rozkład jazdy. Zobacz gdzie gra twoja drużyna Mariusz Klimaszewski

Chociaż piłkarze Jagiellonii zagrają na wyjeździe z Legią Warszawa, to w naszym regionie nie zabraknie ważnych wydarzeń sportowych. Już w piątek wybiegną na parkiet siatkarze Ślepska Malow Suwałki, by zagrać mecz w ramach PlusLigi z Projektem Warszawa. W Suwałkach zagrają także w II lidze piłkarze Wigier Suwałki. W Mońkach natomiast odbędzie się mecz I ligi siatkarek, a w Białymstoku mecz futsalowej ekstraklasy. To tylko niektóre sportowe wydarzenia. Pozostałe zamieszczamy w naszej galerii.