Czeka nas kolejny atak zimy w Podlaskiem? Łowcy burz ostrzegają przed śnieżycą [25.01.2021]

Na początku tygodnia czeka nas kolejny atak zimy. Przez województwo podlaskie mogą przejść śnieżyce. Prognozowane są obfite opady śniegu.

O tym, że nad Polską może pojawić się tzw. "Bestia ze Wschodu" informowaliśmy już jakiś czas temu. Przed tygodniem temperatura spadła poniżej 20 stopni Celsjusza i utrzymywała się przez kilka dni. Obecnie jednak mamy odwilż, jednak taki stan prawdopodobnie nie potrwa zbyt długo. Niewykluczone, że do środy w takich miastach jak Białystok, Łomża, Ełk czy Kętrzyn pokrywa śnieżna przekroczy grubość nawet 40 cm, a w wielu miejscach w woj. mazowieckim i lubelskim osiągnie 30 cm - informują na swoim portalu Łowcy Burz.

AKTUALIZACJA 2 We wschodniej i południowo-wschodniej Polsce sypnie śniegiem. Miejscami spadnie od 15 do 30 cm białego puchu – prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W związku z tym od północy w poniedziałek (25 stycznia) Miasto Białystok uruchomiło specjalną procedurę, mającą uchronić Białystok przed skutkami śnieżycy.

Aktywny niż z frontami atmosferycznymi wędruje nad wschodnią Polskę znad Włoch, przez Nizinę Węgierską i zachodnią Ukrainę. Są to wilgotne tereny i taki tor przemieszczania się niżu spowoduje, że napłynie do nas powietrze zasobne w duże zapasy wilgoci, co będzie skutkowało intensywnymi opadami śniegu, lokalnie deszczu ze śniegiem – informuje IMGW. Strefa śniegu będzie wędrowała z południa na północ kraju, wraz z przemieszczaniem się niżu. Największych opadów śniegu na Podlasiu należy spodziewać się w ciągu dnia. Synoptycy zapowiadają, że spadnie od 20 do 30 cm śniegu w ciągu 24 godzin, a opadom może chwilami towarzyszyć silny i porywisty wiatr, który miejscami będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne. W związku z tymi prognozami Miasto Białystok od północy uruchomiło procedurę „Współdziałania w zakresie zabezpieczenia funkcjonowania podstawowego układu drogowego oraz miasta Białegostoku w sytuacji wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych grożących paraliżem miasta”. Sytuacja jest monitorowana na bieżąco przez miejskie służby. Dziś o siódmej rano po mieście poruszały się 54 pługopiaskarki.

Ze względu na bezpieczeństwo lepiej w czasie opadów zostać w domu. Ten apel miejskich służb powinny sobie wziąć do serca szczególnie osoby starsze. CZYTAJ TEŻ: Ślisko na Podlasiu. Mnożą się kolizje na drogach. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem [ZDJĘCIA] IMGW także prognozuje opady śniegu w woj. podlaskim. Mogą się zacząć już dziś około południa. AKTUALIZACJA Prognoza pogody woj. podlaskie Ważność: od godz. 07:30 dnia 25.01.2021 do godz. 07:30 dnia 26.01.2021 W dzień zachmurzenie całkowite. Wkraczające od południa opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Miejscami możliwy przyrost pokrywy śnieżnej do 15 cm.Temperatura maksymalna od -1°C do 1°C. Wiatr na ogół słaby, dopiero wieczorem wzmagający się do umiarkowanego, okresami porywistego, rano południowy, skręcający w ciągu dnia na północny i północno-zachodni i wtedy może powodować zawieje śnieżne.W nocy zachmurzenie całkowite z opadami śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym.Miejscami możliwy przyrost pokrywy śnieżnej do 15 cm. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C. Wiatr umiarkowany, okresami także dość silny, w porywach do 65 km/h,północno-zachodni, będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Ważność: od godz. 07:30 dnia 26.01.2021 do godz. 07:30 dnia 27.01.2021 W dzień zachmurzenie całkowite, z lokalnymi przejaśnieniami. Opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Miejscami możliwy przyrost pokrywy śnieżnej do 15 cm.Temperatura maksymalna od -1°C do 1°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, lokalnie w porywach do 75 km/h, północno-zachodni i zachodni, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.W nocy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Opady śniegu, w północnej połowie województwa okresami o natężeniu umiarkowanym. Na krańcach północno-wschodnich możliwy przyrost pokrywy śnieżnej od 8cm do 15 cm, w centrum i na południowym zachodzie od 2 cm do 5 cm. Temperatura minimalna od -2°C do -1°C. Wiatr umiarkowany, początkowo także dość silny, w porywach do 55 km/h, później tylko umiarkowany, porywisty, północno-zachodnii zachodni.

Prezydent Białegostoku deklaruje wzmożoną czujność. Akcja czynna została ogłoszona o godz 5:00, na godz. 7:05 System kontroli GPS wskazuje 54 pługopiaskarek poruszających się po terenie miasta. Przygotowujemy się na przyjście „bestii z południowego-wschodu”.

Ważność: od godz. 13:30 dnia 24.01.2021 do godz. 19:30 dnia 24.01.2021

Po południu i wieczorem zachmurzenie całkowite. Miejscami opady deszczu, deszczu ze śniegiem, na północy województwa także śniegu. Do wieczora miejscami możliwe sumy opadów do 10 mm, w tym lokalnie do około 3 cm śniegu. Temperatura maksymalna od 0°C do 3°C. Lokalnie na drogach może być ślisko. Wiatr słaby, z przewagą kierunków wschodnich.



Ważność: od godz. 19:30 dnia 24.01.2021 do godz. 19:30 dnia 25.01.2021

W nocy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. W pierwszej połowie nocy miejscami opady deszczu, deszczu ze śniegiem, lokalnie także mokrego śniegu. Miejscami możliwe także silne zamglenia lub mgły, ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C. Spadek temperatury poniżej 0°C może powodować zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. W dzień zachmurzenie całkowite. Wkraczające od południa opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Miejscami możliwy przyrost pokrywy śnieżnej do 15 cm. Temperatura maksymalna od -1°C do 1°C. Wiatr na ogół słaby, dopiero wieczorem wzmagający się do umiarkowanego, okresami porywistego, rano południowy, skręcający w ciągu dnia na północny i północno-zachodni i wtedy może powodować zawieje śnieżne.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 25.01.2021 do godz. 19:30 dnia 26.01.2021

W nocy zachmurzenie całkowite z opadami śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Miejscami możliwy przyrost pokrywy śnieżnej do 15 cm. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C. Wiatr umiarkowany, okresami także dość silny, w porywach do 65 km/h, północno-zachodni, będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

W dzień zachmurzenie całkowite, z lokalnymi przejaśnieniami. Opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Miejscami możliwy przyrost pokrywy śnieżnej do 15 cm. Temperatura maksymalna od -1°C do 1°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, lokalnie

w porywach do 75 km/h, północno-zachodni i zachodni, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Ostrzeżenie IMGW przed oblodzeniem w woj. podlaskim Prognozuje się też zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C, temperatura minimalna gruntu od -3°C do -1°C.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem obowiązuje od niedzieli 24.01.2021 godz. 22 do 9 rano 25 stycznia (poniedziałek). Wydane zostało dla powiatów: augustowski

białostocki

Białystok

bielski

grajewski

hajnowski

kolneński

Łomża

łomżyński

moniecki

sejneński

siemiatycki

sokólski

suwalski

Suwałki

wysokomazowiecki

zambrowski

Poniżej znajdziesz mapę, na której widać, gdzie obecnie są opady śniegu. [ ](http://pl.sat24.com/pl)

Będzie waloryzacja 500+?