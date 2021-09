Czwarta fala pandemii w Podlaskiem. Coraz więcej chorych na COVID-19 w szpitalach. Trafiają w ciężkim stanie

Ciężkie przypadki w USK

To, co obrazują statystyki potwierdzają dyrektorzy szpitali i lekarze. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku od 1 września, co 10 dni liczba pacjentów z COVID-19 zwiększała się praktycznie o 100 proc. 1 września hospitalizowanych było 10 osób (i 0 na respiratorach); 10 września - 20 osób (w tym 3 na oddziale intensywnej terapii); 21 września - 37 pacjentów (w tym 1 na oddziale intensywnej terapii).