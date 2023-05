Czy będą braki prądu 11.05 w warmińsko-mazurskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim 11.05? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 11.05 w warmińsko-mazurskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim.

Planowane wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim powiat elbląski Drulity 19.

5.11 od godz. 8:30 do 14:30 powiat iławski Frednowy 11A, 11B, 11B/3, 11D, V, VA, Wilczany dz 24, 44-24/5.

5.11 od godz. 8:00 do 13:00 Goryń od 50 do 53, od 55 do 62, od 64 do 69, 73, 74, od 76 do 87, 89, 47/1 (GPO), DZ. NR 147/2.

5.11 od godz. 8:00 do 15:00 Dąbrówka, Nowa

23.05 od godz. 7:00 do 15:00 powiat mrągowski Zalec 31, 33, 35, 37.

5.11 od godz. 8:30 do 12:30 Szymanowo 23, 25, 0.

5.11 od godz. 8:00 do 11:00 Mikołajki, ul. Dybowska, ul. Michała Kajki, ul. Orzyszowa

18.05 od godz. 10:00 do 14:00 Mikołajki, os. Na Górce od 1 do 14, 21, 29, ul. Leśna 1, 2

19.05 od godz. 12:00 do 18:00

powiat działdowski Burkat od 1 do 4, 6, 6A, od 7 do 12, 13/a, 15, 16, 18, od 20 do 26, 26A, 26B, 27, od 32 do 36, 36/A, 38, 41, od 44 do 47, 47//2, 47/2, 47/4, od 48 do 50, 50/a, 52, 53, 53/A, 55, 56, 56/C, 56A, 56D, od 57 do 59, 59 A, 76, 79/A, 80, 211, 216, 734/s, 0, 172/3, 27/29, 279, 287, 292/2, 437, 44/19, 62/24.

5.11 od godz. 9:00 do 13:30 powiat kętrzyński Kamień, 1, Ośrodek Mila, Iznota, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 5E, 5G, 6, 7, 7D, 8, 8 B, 8A, 9, 9D, domki letniskowe, Gąsior 1, 1 CAMPING, 1/domki Letniskowe

11.05 od godz. 8:00 do 15:00

powiat giżycki Gajewo, ul. Jesionowa, ul. Modrzewiowa, ul. Morelowa, ul. Kasztanowa, ul. Brzozowa, ul. Jaśminowa

11.05 od godz. 8:00 do 12:00

Sulimy, od 36 do 46

11.05 od godz. 10:00 do 14:00 Wrony, od 107 do 116, 51, 57, 87

11.05 od godz. 12:00 do 18:00 Spytkowo, od 1 do 3

11.05 od godz. 12:00 do 18:00 Gajewo, ul. Świderska 15, Świdry, od 28 do 31D, od 38 do 40

12.05 od godz. 8:00 do 12:00 Wilkasy, ul. Zalesie

12.05 od godz. 12:00 do 18:00 Upałty Małe, od 9 do 15

15.05 od godz. 8:00 do 12:00 Gębałki

15.05 od godz. 8:00 do 12:00 Gawliki Wielkie, od 1 do 4

15.05 od godz. 10:00 do 14:00 Upałty Małe, od 16 do 19

15.05 od godz. 10:00 do 14:00 Gawliki Wielkie, od 5 do 10

15.05 od godz. 12:00 do 18:00

Kożuchy Wielkie, od 1 do 13

15.05 od godz. 12:00 do 18:00 Wężówka, od 1 do 33

16.05 od godz. 8:00 do 15:00 Kożuchy Wielkie, 39, 39B, Pieczarki, 26, 27, 32

16.05 od godz. 12:00 do 18:00 Ryn, ul. Szkolna od 1 do 8, pl. Wolności od 1 do 9

17.05 od godz. 8:00 do 12:00 Zelki, 14, 15, 29, 30

17.05 od godz. 8:00 do 15:00 Siedliska, od 16 do 20, od 46 do 52

17.05 od godz. 8:00 do 12:00 Ryn, pl. Wolności 7,, ul. Partyzantów 5, sklep, ul. Szkolna 7, 8A

17.05 od godz. 10:00 do 14:00

Kruklin, od 51 do 52A, Siedliska, od 53 do 57, 61, 62

17.05 od godz. 10:00 do 14:00

Ryn, ul. Spacerowa 1, 3, 4, 7, 21, 27, 29, 41, 57

17.05 od godz. 12:00 do 18:00 Kruklin, od 31 do 36, 41, 41A

18.05 od godz. 8:00 do 12:00 Berkowo, 1, 2, 2A, 3, 4, 11

18.05 od godz. 8:00 do 15:00 Kruklin, od 61 do 66

18.05 od godz. 10:00 do 14:00 Kruklin, od 38 do 40

18.05 od godz. 12:00 do 18:00 Cybulki, od 1 do 7, 16, 17

19.05 od godz. 8:00 do 12:00 Wydminy, ul. Ełcka od 19A do 23B

19.05 od godz. 10:00 do 14:00 Wydminy, ul. Michała Kajki 40, 62, 66, ul. Feliksa Nowowiejskiego od 13 do 23

19.05 od godz. 12:00 do 18:00 Siemionki, od 1 do 17, 26, 28

22.05 od godz. 8:00 do 12:00

Siemionki, od 22 do 24, 27, 28

22.05 od godz. 10:00 do 14:00 Sucholaski, 52A, DZ. 9/16, DZ. 9/18, dz. 9/19, DZ. 9/21, DZ. 9/61, DZ.9/17, DZ.9/31, DZ.9/32, DZ.9/33, dz.nr 9/20

22.05 od godz. 12:00 do 18:00 Mazuchówka, od 82 do 87

23.05 od godz. 8:00 do 12:00 powiat węgorzewski Prynowo, od 1 do 17

11.05 od godz. 8:00 do 12:00 Prynowo, od 15 do 30

11.05 od godz. 10:00 do 14:00 Brzozowo, od 2 do 6

11.05 od godz. 12:00 do 18:00 Kalskie Nowiny, od 21 do 33

12.05 od godz. 8:00 do 12:00

Kalskie Nowiny, od 16 do 21, 4, 9,

12.05 od godz. 10:00 do 14:00 Matyski

12.05 od godz. 12:00 do 18:00

Radzieje, ul. Kormoranów, ul. Kościelna

15.05 od godz. 8:00 do 15:00 Maćki, od 11 do 33

15.05 od godz. 8:00 do 12:00 Prynowo, 1, 1A, 40

15.05 od godz. 10:00 do 14:00 Klimki, od 20 do 29

15.05 od godz. 12:00 do 18:00 Stulichy, od 1 do 3, Czerwony Dwór, Gospodarstwo rolne, Węgorzewo, ul. 11 Listopada 35

16.05 od godz. 8:00 do 12:00 Stulichy, od 5 do 7, Prynowo, od 38 do 39

16.05 od godz. 10:00 do 14:00 Stulichy, od 7 do 16

16.05 od godz. 12:00 do 18:00 Węgielsztyn, od 1 do 8, od 11 do 14

17.05 od godz. 7:00 do 17:00 Wysiecza

17.05 od godz. 10:00 do 14:00 Wysiecza, 10, 10A, 10E, 10G, 12, 14, 18, 19, DZ. 51/7, DZ.46/2, dz.nr 93/2, KOL.16

17.05 od godz. 12:00 do 18:00

Pawłowo, od 1 do 24

18.05 od godz. 8:00 do 12:00 Pawłowo, od 19 do 27

18.05 od godz. 10:00 do 14:00 Droglewo

18.05 od godz. 12:00 do 18:00 Jakunowo, od 1 do 9

19.05 od godz. 8:00 do 12:00 Jakunowo, od 10 do 21

19.05 od godz. 10:00 do 14:00 Olszewo Węgorzewskie, od 1 do 4, 22, 57

19.05 od godz. 12:00 do 18:00 Rudziszki, od 9 do 33

22.05 od godz. 7:00 do 15:00 powiat piski Pisz, ul. Kwiatowa 6

11.05 od godz. 9:00 do 13:00

Karwica, od 25 do 31

16.05 od godz. 8:00 do 12:00 Karwica, od 41 do 50, od 78 do 80

16.05 od godz. 10:00 do 14:00

Wierzba, Krótkie przerwy w zasilaniu na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego

18.05 od godz. 8:00 do 12:00 Ruciane-Nida, al. Wczasów, ul. Rybacka

19.05 od godz. 8:00 do 12:00 Ruciane-Nida, ul. Dworcowa od 3 do 14

19.05 od godz. 10:00 do 14:00 powiat olecki Świdry, od 1 do 19A, od 48 do 50

12.05 od godz. 10:00 do 14:00 Markowskie, od 42 do 45

15.05 od godz. 8:00 do 14:30 Markowskie, 30 od 32 do 34, 36, 39, Wilkasy, 42

16.05 od godz. 8:00 do 14:30 Czerwony Dwór, od 14 do 22

17.05 od godz. 8:00 do 12:00 Kilianki, 6

18.05 od godz. 8:00 do 14:30 powiat ełcki Bobry, Krótkie przerwy w zasilaniu na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego

15.05 od godz. 8:00 do 18:00

Bobry, Miechowo, Niedźwiedzkie

15.05 od godz. 8:00 do 18:00 Koziki, 14

16.05 od godz. 9:00 do 10:30 Buczki, ul. Krótka od 1 do 8, ul. Cicha 1

17.05 od godz. 9:00 do 11:00 Mrozy Wielkie, 36, Regiel, dz. nr 49/23

18.05 od godz. 8:30 do 15:00 Maleczewo, 13EA, dz. nr 60/8

19.05 od godz. 8:00 do 15:00 Dobra Wola

19.05 od godz. 9:00 do 12:00 Gorło, Zawady Ełckie

22.05 od godz. 8:00 do 18:00 powiat gołdapski Jabłońskie, 16, 17, 18, 22, 23, 3, dz. 73/11

16.05 od godz. 8:00 do 14:30

Łobody, 1, 2, 4, 7, Bałupiany, 7

17.05 od godz. 8:00 do 14:30 Boczki, 1, 2, 3, 4, 5, 6

19.05 od godz. 8:00 do 14:30

powiat szczycieński Baranowo, 1, 2, 3, 5, 6, 7, DZ. 831

18.05 od godz. 12:00 do 18:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty Pozostałe wyłączenia prądu Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

