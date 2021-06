Dąb Dunin znajdujący się w gminie Narew reprezentuje Podlasie w konkursie Drzewo Roku 2021 (zdjęcia)

Jeśli chodzi o podlaskiego reprezentanta - Dąb Dunin to wysoki na 13 metrów dąb szypułkowy. Jego wiek określa się na około 400 lat, a obwód na ok. 700 cm. Jest pomnikiem przyrody. Został zgłoszony do konkursu przez Tomasza Niechodę i Agnieszkę Aleksiejczuk z Lublina. Puszcza Białowieska obfituje w wyjątkowe drzewa. Jednym z najbardziej znanych jest "Strażnik Puszczy". Mieszkańcy Przybudek określają drzewo jako wizytówkę miejscowości. Wielu turystów z Polski i nie tylko przyjeżdża tam właśnie po to, by go zobaczyć i zrobić przy nim pamiątkowe zdjęcie. Dunin to także charakterystyczny punkt spotkań mieszkańców.