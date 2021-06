Dani Quintana wraca do Jagiellonii Białystok i liczy, że tu zakończy karierę

- Potrzebuje dwóch, trzech tygodni by dojść do swojej optymalnej formy - mówi hiszpański pomocnik, który po siedmiu latach powraca do Jagiellonii.

Dani Quintana ostatnio pozostawał bez klubu, ale jak mówi ciągle ćwiczył, zatrudniając nawet personalnego trenera. - Gdy odszedłem z chińskiego klubu nie mogłem podpisać żadnej umowy z nowym klubem, gdyż wszędzie pozamykane były już okna transferowe. Oczywiście, kiedy ćwiczysz indywidualnie motywacja jest niska, ale starałem się, w miarę możliwości, utrzymywać odpowiednią formę - mówi Quinatna.

– Jestem wciąż taki sam jak przed laty. Mam 34 lata, ba nawet jestem jeszcze lepszy, ponieważ mam większe doświadczenie. Nie wracałbym do Jagiellonii gdybym nie uważał, że jestem w stanie osiągnąć poziom, który prezentowałem, gdy poprzednio grałem w Jagiellonii. Wiem, że o mnie dobre zdanie mają kibice i będę dawał z siebie maksimum, by zadowolić swoją grą fanów.