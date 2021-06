Dawid Narożny spędził długi weekend z rodziną. Były gokarty i treningi na macie. Zobacz co robił założyciel zespołu Piękni i Młodzi

Dawid Narożny chętnie występuje w mediach społecznościowych razem ze swoją rodziną. Wokalista publikuje zdjęcia z żoną Joanną i ich synkiem Marcelkiem. Córka Gabrysia z kolei nagrywa z nim kolejne utwory muzyczne. Rozpoczęli od największych hitów Pięknych i Młodych, a także zaśpiewali po angielsku. I idzie im wyśmienicie! Dawid Narożny zaskoczył teraz wszystkich radosną nowiną. Już niedługo popularny artysta uraczy swoich sympatyków nowym hitem. Efekty ciężkiej pracy widać w mediach społecznościowych.

Jak spędził długi weekend Dawid Narożny? Popularny wokalista disco polo spędził czerwcowy długi weekend razem z rodziną. Były spacery, gokarty i obowiązkowo treningi. Obejrzyj zdjęcia:

Sprawdź kim jest Dawid Narożny i kiedy założył zespół Piękni i Młodzi Zobacz także: Magda Narożna pokazuje gdzie mieszka. Zobacz nowy dom gwiazdy zespołu "Piękni i Młodzi" Dawid Narożny urodził się 12 października 1989 roku. Z Magdą Narożną ożenił się 19 lipca 2012.

Przed założeniem zespołu małżonkowie Magdalena i Dawid Narożni występowali w innych formacjach muzycznych. Pięknych i Młodych założyli w 2012 roku w Łomży. Do zespołu zaprosili Daniela Wilczewskiego i na początku dawali koncerty na weselach. Piękni i Młodzi już rok po rozwodzie. Magda Narożna i Dawid Narożny mają nowych partnerów i zupełnie inne projekty muzyczne

Ich kariera ruszyła po publikacji teledysku do piosenki Niewiara w lipcu 2013 roku. W krótkim czasie dorobił się kilkudziesięciu milionów odsłon na YouTube. Piosenka została "hitemu 2013" w plebiscycie radia Disco Polo Party i stacji TV.Disco. A w listopadzie zespół opublikował teledysk do kolejnej piosenki Kocham się w tobie, który osiągnął wynik ponad 71 mln wyświetleń na YouTube. Piękni i Młodzi. Ich teledysk bije rekordy popularności wśród internautów. Trio liczy na duży sukces

Piękni i Młodzi w Must Be the Music. Tylko muzyka W 2014 roku Piękni i Młodzi zgłosili się do programu "Must Be the Music. Tylko muzyka" emitowanego przez Polsat. Na przesłuchaniu zaprezentowali piosenkę Kocham się w tobie i zakwalifikowali się do półfinałów. Dzięki utworowi Niewiara awansowali do finału. W czerwcu wydali cyfrowo debiutancki album studyjny, zatytułowany Niewiara, a we wrześniu opublikowali teledysk do singla Ona jest taka cudowna, który do tej pory uzyskał ponad 81 mln wyświetleń w serwisie YouTube.

Piękni i Młodzi w programie Must be the Music Magda Narożna prawie nago w CKM W 2015 roku Magda Narożna pojawiła się na okładce lipcowego wydania magazynu CKM.

Magda Narożna niemal nago w CKM. Piosenkarka z zespołu Piękni i Młodzi przypomina odważną sesję zdjęciową. Zobacz zdjęcia! Następnie Piękni i Młodzi wystąpili na festiwalu II Łódź Disco Fest. W kolejnym roku zgłosili swoją piosenką Na serca dnie do krajowych eliminacji 61. Konkursu Piosenki Eurowizji. Eurowizja 2016. Piękni i Młodzi chcą reprezentować Polskę (zdjęcia, wideo) Magda Narożna pobita w klubie A w marcu 2016 roku zespół wydał fizycznie album Niewiara. Pod koniec tego samego miesiąca Magda Narożna poinformowała, że została pobita po koncercie przez właściciela klubu w miejscowości Wnory-Wiechy.

Magda Narożna pobita po koncercie? Zespół Piękni i Młodzi przestrzega przed klubem (wideo) Po przegranym procesie Bogusław Kulesza, właściciel klubu Scorpio, musiał przeprosił Magdę Narożną za wyrządzone jej krzywdy.

Natomiast w maju Piękni i Młodzi wystąpili w 438. odcinku talk-show Kuba Wojewódzki. Piękni i Młodzi w talk show Kuba Wojewódzki. Magdalena Narożna o sesji w CKM (zdjęcia, wideo) Piękni i Młodzi: Magda Narożna i Dawid wzięli rozwód Do 21 czerwca 2019, kiedy oświadczyli, że się rozwodzą, Magda i Dawid uchodzili za idealną parę. Ich teledyski i koncerty były zawsze pełne pozytywnej energii, a facebookowe i instagramowe profile tryskały radością. Oboje zapewniali, że ich rozstanie nie będzie miało wpływu na działalność zespołu.

Nowy partner Magdy Narożnej pobił dziewczynę Dawida Narożnego? Co się dzieje w zespole Piękni i Młodzi? Niestety po tych wydarzeniach Dawid Narożny został usunięty z zespołu Piękni i Młodzi. Zastąpił go Daniel Biczak.

Dawid postanowił nie poddawać się i rozpoczął karierę solową od utworu Nosiłem Kwiaty Ci, który można by podejrzewać, że odnosi się do byłej żony. Dawid Narożny powraca z nowym hitem. Wokalista wbija szpilę Magdzie Narożnej, swojej byłej żonie Dawid Narożny pokazał zdjęcie swojego syna. Do kogo podobny? W życiu prywatnym współzałożycielowi Pięknych i Młodych również się powodzi. Poinformował, że jego nowa partnerka Joanna jest w ciąży. Dawid Narożny będzie miał syna.

Dawid Narożny opublikował na swoim facebooku najnowszy remix utworu Nosiłem kwiaty Ci. Wykonał go producent pseudonimie Puszczyk. Nowa wersja pierwszego solowego utworu Narożnego z pewnością opanuje klubowe parkiety i prawdopodobnie zagości na dyskotekowych playlistach. Jak Wam się podoba? Oceńcie sami!

Kolejny Remix!! Tym razem od Puszczyk'a! Dawid Narożny pokazał zdjęcie swojego syna. Do kogo podobny? Jak wam się podoba? Piszcie w komentarzach!!:)) https://www.youtube.com/watch?v=1chcuyrJjsc Opublikowany przez Dawid Narożny Wtorek, 25 sierpnia 2020 Mimo rozstania z Magdą Dawid przez cały czas spotyka się ze swoją córką. Rodzice spędzają z nią czas wymieniając się co tydzień. Ostatnio opublikował na swoim Instagramie screen z wideorozmowy z Gabrysią i napisał:

Jak dobrze że już jutro zaczynamy moj tydzień [...] już nie mogę się doczekać kiedy wyprzytulam Moje Serduszko Po wpisach w Internecie widać, że bardzo zależy mu na dzieciach. Zobaczcie sami:

Dawid Narożny przygotowuje właśnie teledysk do swojego nowego utworu. Zdradził, że wystąpi w nim Kornelia, która sześć lat temu zagrała w klipie Ona jest taka cudowna. Zobaczcie jak się zmieniła:

Dawid Narożny w końcu pokazał zdjęcie swojego syna. Wojalista chętnie dzieli się z fanami swoim życiem prywatnym. Tym razem zamieścił na Instagramie relację z USG swojej partnetnerki Joanny, na którym widać już dość dobrze sylwetkę dziecka. Muzyk nie może już się doczekać narodzin potomka. Zadał też pytanie:

Według Was do kogo M podobny :) ? No właśnie, do Asi czy do Dawida? Kliknij w galerię i sam oceń!

Współzałożyciel zespołu Piękni i Młodzi zdradził tytuł nowej piosenki. Premiera teledysku Zrobię z Ciebie Pannę Młodą odbędzie się 24 września 2020. Zgadnijcie z kim wystąpi? Razem z Endrju! W klipie ma pojawić się też Kornelia - gwiazda teledysku Ona jest taka cudowna.

Najnowszy hit Dawida doskonale sobie radzi na youtube:

Dawid Narożny & Endrju - Zrobię z Ciebie Pannę Młodą! (Łobiecuje, Łobiecuje) YOUTUBE

Dawid opublikował na Instagramie wpis świadczący o tym, że już za miesiąc nie będzie mógł spacerować ze swoją partnerką Joanną. dlaczego? Przyczyną może być fakt, że Asia jest w zaawansowanej ciąży i prawdopodobnie już za miesiąc nastąpi rozwiązanie:

12 października Dawid Narożny miał urodziny. W tym roku skończył 31 lat. Niestety wokalista nie pochwalił się w mediach społecznościowych jak obchodził ten dzień. Wszystkiego najlepszego! Niedawno nagrał nowy teledysk. Czy utwór Pasujemy do siebie Dawida Narożnego stanie się hitem?

Dawid Narożny nagrał nowy teledysk. Czy "Pasujemy do siebie" będzie hitem? (wideo)

Były wokalista Pięknych i Młodych w końcu pochwalił się na Instagramie swoim potomkniem. Dawid Narożny zdradził imię dziecka. Syn będzie miał na imię Marcel. Jak Wam się podoba?

Życie Dawida Narożnego i jego byłej żony Magdy nadal szeroko komentowane jest w Internecie. Nic dziwnego, skoro byli partnerzy ciągle dzielą się swoim życiem prywatnym w mediach społecznościowych. Tym razem Internauci donieśli wokaliście, że Magdalena Narożna opublikowała Instagramie relację z "zabawy" z córką. Wokalistka była przez nią malowana po twarzy. Internauci sugerowali, że jej zachowanie mogło świadczyć o tym, że piosenkarka znajdowała się pod wpływem alkoholu.

Zostałem wczoraj zasypany tego typu wiadomościami. Dziękuję wam za czujność i informowanie mnie o takich filmach! Powiem szczerze, że nawet nie wiem, jak mam się do tego odnieść! Jestem już po rozmowie z córką i przeraża mnie, co tam się wyprawia! Na pewno te wszystkie sytuacje nie zostaną przeze mnie "zamiecione pod dywan" - to wam mogę zagwarantować! - napisał Dawid Narożny.

- Nie będę wchodzić w dyskusję z moim byłym mężem, bo od tego są adwokaci. Przykro mi, że Dawid wciąga w swoje gierki naszą córkę i nie potrafi żyć swoim życiem, tylko uderza we mnie - powiedziała Magda Narożna dziennikarzom portalu pudelek.pl. Dawid Narożny ma drugie dziecko! Jak dał na imię synkowi? Przeczytaj też: Daniel Martyniuk rozwodzi się. Czy syn Zenka Martyniuka będzie płacił alimenty na dziecko i żonę? Co orzekł sąd w Białymstoku Popularny wokalista Dawid Narożny został po raz drugi ojcem! Narożny poinformował o tym fakcie na swoim profilu na Instagramie. Poinformował, że nadał swojemu synowi imię Marcel: Dzień Dobry Syneczku!! Tatuś już nie może się doczekać aż ciebie przytuli i dotknie. Poznajcie Mój Syn MARCEL. I oczywiście moja dzielna Asieńka Kochana

Młodym rodzicom serdecznie gratulujemy! Nowe zdjęcia Małego Marcela znajdziesz w naszej galerii:

Dawid Narożny ożenił się po raz drugi? Opublikował zdjęcia spod urzędu stanu cywilnego! (8.12.2020) Współzałożyciel zespołu Piękni i Młodzi układa sobie życie po rozstaniu z Magdą Narożną i zespołem. Co chwila wypuszcza nowy solowy teledysk, a niedawno urodził mu się synek, którego ma z nową partnerką Joanną. Tym razem piosenkarz zaskoczył swoich fanów kolejną radosną nowiną. Opublikował na InstaStories zdjęcie spod urzędu stanu cywilnego podpisując je:

Taki piękny wtorek Pod postem natychmiast posypały się gratulacje z powodu ślubu. Wielu Internautów twierdziło jednak, że wizyta w urzędzie stanu cywilnego miała na celu zarejestrowanie ich synka. Sam celebryta nie zdradza póki co, jak było naprawdę. Dawid Narożny - Płatki Śniegu Lecą w Dół (Magia Świąt) YouTube - Mam nadzieję, że ten świąteczny czas będziecie mogli spędzić z najbliższymi osobami, a Magia Świat Was nie opuści. Liczę na to, że mój świąteczny utwór będzie Wam w tym okresie towarzyszył, a przy okazji wywoła pozytywne emocje i uśmiech na twarzy! - napisał na swoim profulu FB Dawid Narożny.

Nowy teledysk Dawida Narożnego został nakręcony w Bukowej Chacie na Przełęczy Jugowskiej w pobliżu Gór Sowich. - To miały być ciężkie dwa dni na planach zdjęciowych, aleee... z taką Ekipą wszystko poszło szybko, sprawnie, a przede wszystkim ze świetną atmosferą i mega humorem! - dodał na Instagramie Dawid Narożny. - Dziękuję każdemu z osobna za ten weekend i mam nadzieję, że to nie jest Nasz ostatni wspólny projekt!

Dawid Narożny - Każdy Swoje 10 Minut Ma (Seweryn Krajewski COVER) YouTube Dawid narożny tym razem zaskoczył swoich fanów. Porzucając na chwilę polskie disco zaśpiewał kultowy przeboju

Seweryna Krajewskiego "Każdy swoje 10 minut ma". Internauci byli zachwyceni. Oceńcie sami w którym gatunku muzycznym lepiej odnajduje się Dawid:

Boże Narodzenie i święta u Dawida Narożnego Jak spędził święta Dawid Narożny? Razem ze swoją Joanną oraz Marcelkiem. To pierwsze Boże Narodzenie w życiu jego synka, dlatego nie mogło zabraknąć zdjęcia w stroju św. Mikołaja. Wokalista zaśpiewał kolędę na Instagramie, a nawet pochwalił się zdjęciami z wypadku na narty w Górach Orlickich. Zobaczcie sami:

Sylwester założyciela Pięknych i Młodych Dawid Narożny spędził Sylwestra i Nowy Rok rodzinnie. Posłuchaj życzeń noworocznych wokalisty:

Dawid Narożny po raz kolejny zaskoczył fanów. Były wokalista zespołu Piękni i Młodzi stworzył niezwykły duet. Tym razem zaśpiewał ze swoją córką!

Dawid Narożny nagrał kolejny utwór ze swoją córką Gabrysią. Tym razem zaśpiewali po angielsku piosenkę "Shallow" z filmu "A Star With Is Born". Oceńcie sami jak im poszło: Dawid Narożny & Gabi - Shallow (From A Star With Is Born) Lady Gaga, Bradley Cooper COVER

Dawid coraz częściej nagrywa covery, którym daleko jest do disco polo. Czy wokalista odejdzie od popularnej muzyki disco? Czas pokaże. Rodzinna sesja Dawida Narożnego. Zobacz jak wypadli Marcel, Gabriela i Joanna Dawid Narożny, były wokalista Pięknych i Młodych, opublikował zdjęcia z żoną, córką Gabrysią i nowo narodzonym synkiem Marcelem. - Małe szczęścia - podpisał zdjęcia na Instagramie były mąż Magdaleny Narożnej. Zazwyczaj wszyscy zachwycają się jego rodziną i życzą im szczęścia. Jednak niedawno jedna z obserwatorek postanowiła skrytykować wygląd malucha artysty.

- Takie małe dziecko z tak dużą nadwagą? Szok - napisała dociekliwa obserwatorka. Dawid Narożny nie wytrzymał! Nie mógł pozwolić na taki komentarz i natychmiast odpowiedział. Jego reakcja mówi wszystko. - Jeśli o mnie chodzi, Dawida Narożnego, możecie sobie wylewać wiadro pomyj, możecie mnie wyzywać, możecie pisać o mnie niestworzone historie, robić o mnie memy, demotywatory. Co tylko chcecie. Spływa, jak po kaczce (...) Ale kur*a mać, jeżeli chodzi o moje dzieci, to naprawdę nie pozwolę sobie na to żeby jakieś szmaty, debile, imbecyle, albo osoby pozbawione jakiejkolwiek moralności pisały w komentarzach o tym, że kilkumiesięczne dziecko jest zapasione, że wygląda, jak prosiak, jest grube. Naprawdę powiem, wam nie wyobrażam sobie takiej sytuacji - grzmi Dawid Narożny w nagraniu, które opublikował na Instagramie.

Od tamtej chwili przestał publikować zdjęcia na FB i Instagramie. Miejmy nadzieję, że nie potrwa to długo, ponieważ jego fani stoją za nim murem i nie mogą się doczekać kolejnych utworów oraz informacji o życiu prywatnym muzyka. Dawid Narożny pochwalił się dziećmi Założyciel zespołu Piękni i Młodzi wrócił do mediów społecznościowych. Po niemiłej sytuacji z hejterami (o której przeczytasz poniżej), nie publikował nic przez kilka tygodni. Na szczęście dla fanów na jego instagramowym oraz fejspukowym profilu pojawiły się najnowsze zdjęcia dzieci. Prawda że slodkie?

Dawid Narożny apeluje o pomoc Jeden z najbardziej rozpoznawalnych wokalistów disco-polo zaapelował do swoich fanów o pomoc ośrodkowi jeździeckiemu Dubelbar, który został zniszczony podczas wiosennych ulew. Place do jazdy, pastwisko i hala toną w bagnie, które wybiło z rzeki. Skarpa za stajnią główną urwała się podczas opadów i zawaliła na budynek niszcząc go. Zwierzęta nie mają gdzie mieszkać. Dawid Narożny wierzy, że wspólnymi siłami uda się zebrać wymaganą kwotę na odbudowanie ośrodka.

Dawid Narożny kręci nowy teledysk Były członek formacji "Piękni i Młodzi" nie próżnuje. Ponownie ma zamiar zaskoczyć swoich fanów nową piosenką.

- Dobra Ekipa to mnóstwo pozytywnej energii na planie i mega fajne ujęcia. Do tego fajna piosenka i będzie Hit. Czuję to w kościach - pisze Dawid Narożny. [sc