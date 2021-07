Deszczowe MEMY. Deszcz i nadciągające burze i ulewy - załamanie pogody w wakacje 2021. Internauci śmieją się z niepogody (3.07.202)

I pamiętajcie:

Jeśli kobieta włącza wycieraczki, gdy nie pada deszcz, to znaczy, że będzie skręcać ;)

Co robić w wakacje, gdy pada deszcz?

iść na grzyby

wybrać się na basen

iść do kina

odwiedzić znajomych i rodzinę

iść na romantyczny spacer w deszczu

PROGNOZA POGODY NA WEEKEND DLA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Ważność: od godz. 7.30 dnia 3.07.2021 do godz. 7.30 dnia 4.07.2021

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami także burze z możliwym gradem. Głównie podczas burz, lokalnie sumy opadów do 20 - 30 mm. Temperatura maksymalna od 22°C do 25°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północny i północno-zachodni. W czasie burz możliwe porywy do 75 km/h.