Diecezjalny Dzień Młodzieży w Drohiczynie. Wspólne tańce, modlitwa i koncert raperów

Centralnym punktem dnia była Eucharystia pod przewodnictwem bp. Piotra Sawczuka. Pasterz diecezji wyraził radość z przybycia tak wielu młodych na czele z wychowawcami i katechetami do Drohiczyna. Nawiązując do przeżywanego w tym dniu Święta Podwyższenia Krzyża, Biskup zachęcał do otworzenia się na tajemnicę zawartą w krzyżu.

Bp Piotr przywołał hasło tegorocznego Dnia Młodzieży ,,czas to miłość”, którego autorem jest bł. kard. Stefan Wyszyński. Wypowiedziane słowa nawiązują do popularnego powiedzenia ,,czas to pieniądz”. Jak zauważył biskup, rzeczywiście tak się mówi, i jest w tym coś pozytywnego, wezwanie do aktywności, do działania, do pokonania lenistwa.

,,Nie lecę nisko, bo Bóg jest Blisko” – to fragment piosenki zespołu MUODE KOTY, który na koncercie porwał młodzież do tańca i rapu. Dla wszystkich przygotowany był poczęstunek na terenie Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. Diecezjalne Spotkanie Młodzieży było dofinansowane przez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drohiczynie.