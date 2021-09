Do 5 lat więzienia grozi 51-latkowi z Łomży podejrzanemu o skatowanie swojego psa. "Bo mnie ugryzł" - tłumaczył. Izabela Krzewska

Zatrzymany mężczyzna przyznał policjantom, że kopnął psa, bo ten ugryzł go, kiedy otwierał lodówkę. Siła uderzenia była tak duża, że zwierzę ratując się, zerwało karnisz z firankami KMP Łomża Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Zakrwawiony zwierzak nie mógł poruszać się o własnych siłach. Miał uszkodzone oko, wybite zęby i podejrzenie złamania kręgosłupa. W takim stanie znalazł go w mieszkaniu syn 51-latka. Pies trafił do weterynarza, a jego oprawca do policyjnego aresztu.