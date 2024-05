Do burmistrza Czyżewa wpłyną wniosek o referendum w sprawie budowy obwodnicy Czyżewa. Mają się odbyć konsultacje w tej sprawie

Burmistrz Czyżewa Franciszek Kuczewski przekazał, że jest po wstępnych rozmowach z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Jest projekt przebudowy Drogi Krajowej. W tej chwili trwają prace projektowe, ponieważ zostało złożonych masę uwag zarówno przez nasz urząd, jak i mieszkańców. One są uwzględniane. Przyznają się, że popełnili błędy na wstępnym etapie projektowania. Niedługo powinniśmy otrzymać poprawiony projekt - poinformował podczas sesji burmistrz Czyżewa.

Franciszek Kuczewski wyjaśnił, że przebudowa drogi oznacza, że nie będzie wtedy pieniędzy na obwodnicę. Jednocześnie wyjaśnił, że nie oznacza to, że obwodnica nie mogłaby powstać, ponieważ są unijne środki, które będą przeznaczane również na obwodnice. Burmistrz podkreślił, że trzeba się zastanowić co miasto zyskałoby, a co straciło.