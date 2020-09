Do publicznego przedszkola z własnym papierem toaletowym? Listy rzeczy do wyprawek zaskakują! (ZDJĘCIA)

Chusteczki higieniczne, pościel, ręczniki papierowe, a nawet papier toaletowy. Lista rzeczy, w które trzeba zaopatrzyć dziecko przed pójściem do publicznego przedszkola, jest długa. Nie wszyscy rodzice są zadowoleni z konieczności przygotowania wielkiej wyprawki. To nie jest zgodne z prawem - pisze do redakcji mama przedszkolaka z Choroszczy.

Jeszcze w wakacje, na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego w Choroszczy im. Jana Pawła II pojawiła się lista rzeczy, w które przedszkolak musi zostać zaopatrzony przez rodziców. Wyprawka obejmuje materiały niezbędne do nauki i zabawy, jak kredki czy zeszyty. Ale dziecko musi też przynieść własne artykuły higieniczne: papier toaletowy, ręczniki papierowe czy chusteczki. - Mam wrażenie, że przedszkole działa bezprawnie. Według ustawy regulującej opłaty w publicznych placówkach, rodzice powinni opłacać tylko wyżywienie i pobyt. Tymczasem przedszkole od lat nakazuje przynosić pełne wyposażenie, łącznie ze środkami higienicznymi. Jakby tego była mało, obowiązkowe są też opłaty na radę rodziców. Panie mówią, że placówka nie ma pieniędzy. I to nie jest kwestia pandemii, bo w ubiegłym roku sytuacja była podobna - mówi Agnieszka (imię zmienione, nazwisko do wiadomości redakcji), której córka od dwóch lat uczęszcza do choroszczańskiego przedszkola.

Rodzice nie muszą robić wyprawki do publicznego przedszkola Zakupy dla jednego dziecka, zrobione zgodnie z listą zamieszoną na stronie przedszkola, wynoszą ok. 300 zł. Do tego dochodzi jeszcze koszt zakupu podręczników czy wyżywienia. - Rodzice w tamtym roku złożyli się też np. na nowy dywan do sali przedszkolnej. Przy czym pracownicy podkreślali, że to wzór dla innych. Wszelkie negatywne zapytania o wyprawkę czy opłaty powodują, że panie przedszkolanki tylko się burzą - relacjonuje Agnieszka z Choroszczy. Ma rację podkreślając, że rodzice nie mają obowiązku kupowania dywanów czy przynoszenia do przedszkola artykułów higienicznych. Zgodnie z przepisami, o te materiały powinien zadbać organ prowadzący. Do jego zadań należy zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz wyposażenie placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania. Przy tym edukacja dzieci w przedszkolach publicznych jest bezpłatna. Rodzic zobowiązany jest jedynie do opłacenia posiłków dziecka czy zapłaty za dłuższy pobyt w placówce (bezpłatna jest opieka w godzinach od godz. 8. do 13.).

O komentarz w sprawie poprosiliśmy burmistrza Choroszczy. Gmina jest organem prowadzącym przedszkole. - Robimy wszystko, aby zapewnić dzieciom w przedszkolach takie warunki, jakie są obecnie możliwe do bezpiecznej nauki i wychowania. Przedszkole im. Jana Pawła II w Choroszczy nie zwraca się do rodziców z prośbą o środki czystości czy środki dezynfekcyjne, ponieważ te zakupywane są z budżetu przedszkola. Jednak co roku, jak wiele tego typu placówek w skali regionu lub kraju, zwróciło się do rodziców o dostarczenie osobistych środków higienicznych wykorzystywanych przez dzieci, takich jak ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne czy rzeczony papier toaletowy - mówi Urszula Glińska, rzeczniczka burmistrza Choroszczy. - Przed pandemią dzieci przynosiły do przedszkola własne ręczniki bawełniane, a także inne artykuły wielokrotnego użytku, jednak ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną przedszkole zwróciło się z prośbą do rodziców o zastąpienie np. ręczników bawełnianych ręcznikami papierowymi - tłumaczy rzeczniczka w imieniu gminy i dyrekcji placówki.

Po naszym zapytaniu ze strony szkoły zniknęła informacja o obowiązkowej składce na radę rodziców i lista rzeczy do wyprawki. - W odniesieniu do samej składki na wyprawkę oraz wyprawki, w tym miejscu trzeba przyznać, że rzeczywiście niefortunnie zostało użyte słowo „obowiązek”, jako że składka jest w swej istocie dobrowolna. Przedszkole już poprawiło komunikat zamieszczony na swojej stronie internetowej i na przyszłość na pewno zwróci uwagę na sposób formułowania i przekazywania tego typu informacji - zapewnia Glińska. Przedszkole od lat obligują rodziców do wyprawek Nie tylko przedszkole w Choroszczy prosi rodziców o skompletowanie dużej wyprawki dla dziecka. Z taką sytuacją możemy się spotkać w wielu placówkach, m. in. w Białymstoku. O papier toaletowy, chusteczki i ręczniki papierowe proszą np. przedszkola samorządowe 32, 81 i 80. Ale już Przedszkole Samorządowe nr 60 wymaga jedynie przyniesienia kapci, pościeli, piżamy i ubrań na zmianę. W innej placówce prośba o dodatkowe środki higieniczne jest podyktowana sytuacją epidemiologiczną.

- Przedszkole znalazło się w nowej sytuacji, kiedy dbamy z jeszcze większą uwagą o higienę, środki zużywają się w zawrotnym tempie - mówi Iwona Trusiuk, dyrektor Przedszkola Samorzadowego nr 45 w Białymstoku. - Dezynfekcja, wycieranie rąk, blatów, klamek i zabawek. To wszystko sporo kosztuje, a budżet mamy ograniczony. Poprosiliśmy rodziców o pomoc. Na specjalnym zebraniu każdy mógł zabrać w tej sprawie głos, wyrazić zgodę lub sprzeciw. Nie śmiałabym wymagać takiej pomocy, ale rodzice są na szczęście otwarci na pomoc i sami dostrzegają problem - dodaje dyrektorka. - Dostaliśmy w maju wsparcie w postaci środków do dezynfekcji od samorządów, a niedawno miasto dało nam termometry. Ale to niestety nie wystarczy - przyznaje.

