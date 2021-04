Do punktu szczepień w Siemiatyczach przyjeżdżają ludzie z drugiego końca Polski (ZDJĘCIA)

Szczepienia na hali sportowej w Siemiatyczach rozpoczęły się 19 kwietnia. Prowadzą je pracownicy miejscowego szpitala, którzy od ponad trzech miesięcy szczepią mieszkańców. W punkcie można zaszczepić się preparatem firmy Moderna. W pierwszym tygodniu funkcjonowania ośrodka, wszystkie dostępne szczepionki zostały wykorzystane.

- Nie zmarnowała się ani jedna szczepionka. Było ich tysiąc i drugi tysiąc otrzymaliśmy na ten tydzień. Punkt jest wzorowo zorganizowany, dzięki czemu szczepienia idą zgodnie z planem - zapewnia Piotr Siniakowicz, burmistrz Siemiatycz. - W pierwszych dniach punkt odwiedziło więcej osób z Polski niż z powiatu. Później te proporcje się odwróciły. Przyjazd do naszego miasta osób z innych miast może wynikać między innymi z tego, że o punkcie dużo i dobrze mówiły media. Poza tym szczepimy Moderną. Widzę po moich znajomych i mieszkańcach, którzy przyjęli tę szczepionkę, że daje najmniejsze powikłania. To też skłania większą liczbę osób do zaszczepienia - dodaje burmistrz.