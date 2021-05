Dom żony Łukasza Szumowskiego na Suwalszczyźnie robi wrażenie. Były minister zdrowia przepisał na nią piękną posiadłość z wielką działką

Posiadłość Anny Szumowskiej w Wodziłkach

Wodziłki to malownicza wieś w powiecie suwalskim (gmina Jeleniewo) położona na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. To właśnie tam znajduje się posiadłość z drewnianą rezydencją żony (oficjalnie) Łukasza Szumowskiego - Anny. O ministrze zdrowia i jego majątku zrobiło się ostatnio głośno z powodu jego nie do końca jasnych powiązań biznesowych. Dlatego media wzięły pod lupę ministra. Bo Łukasz Szumowski jest majętnym człowiekiem, ale nie wynika to z jego oświadczenia majątkowego.

Tak wygląda działka i rezydencja Szumowskich w Wodziłkach na Suwalszczyźnie: