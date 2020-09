Dominik Abus z programu Gogglebox w TTV pochwalił się piękną żoną na Instagramie i zachwycił internautów. Jaka jest Iga? Zobacz zdjęcia

Rolnik Szuka Żony: co słychać u uczestników?

Rolnik Szuka Żony to hit TVP, a we wrześniu rozpocznie się już siódma edycja tego programu. W ostatnich latach widzowie poznali w programie dziesiątki osób poszukujących miłości. Uczestnicy „Rolnik Szuka Żony” budzili u fanów silne emocje, a niektórzy z nich do dzisiaj wykorzystu...