Dotacje dla podlaskich klubów z budżetu województwa

- Dotacje kierujemy zarówno do liderów, najlepszych zespołów w województwie, jak też do mniejszych klubów, ale również ważnych dla swoich społeczności. Jako zarząd województwa od początku kadencji wspieramy sport. To ogromny potencjał Podlaskiego, który trzeba budować i rozwijać. Mamy nadzieję, że przyznana pomoc pozwoli na aktywny udział w rozgrywkach różnych szczebli i dyscyplin sportowych - stwierdził marszałek Artur Kosicki.

Dotacje zostały przyznane w ramach dwóch konkursów. Pierwszy z nich skierowany był na organizację szkoleń sportowych oraz współzawodnictwa sportowego w najwyższej klasie rozgrywkowej w seniorskich grach zespołowych klubów sportowych z województwa podlaskiego. Wsparcie otrzymało osiem klubów, m.in.: jedna z najlepszych drużyn futbolu amerykańskiego w Polsce – Lowlanders Białystok, UKS Dojlidy Białystok, którzy od wielu lat rywalizują w Lotto Superlidze czy mistrz Polski w badmintonie Hubal Białystok oraz wicemistrz SKB Suwałki.