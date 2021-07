Drogi to nie wszystko. Gmina Brańsk sama buduje nową remizę w Domanowie (zdjęcia)

Delegacje z całego kraju od kilku miesięcy odwiedzają gminę Brańsk. Wszystkich ciekawi, jak z bliska wygląda gminna "produkcja" dróg. To pomysł wójta, Andrzeja Jankowskiego, który ze środków z funduszu sołeckiego postanowił kupić węzeł do betonu i razem z pracownikami gminy, bez pomocy firm zewnętrznych, samodzielnie budować lokalne drogi. Według założenia włodarza, co roku ma być ich więcej o 4 km.

Na drogach pomysły wójta się jednak nie kończą. Pracownicy gminy robią właściwie wszystko to, czego tylko potrzebują mieszkańcy. W czasie gdy jedna brygada wylewa beton na drodze, druga pracuje w Domanowie. Powstaje tam budynek Ochotniczej Straży Pożarnej połączony ze świetlicą wiejską.

- Za bardzo się nie spieszymy, bo chcemy to wszystko robić jak najbardziej ze środków własnych. A tych zadań jednak trochę jest. Tutaj naszym kosztem są tylko i wyłącznie materiały. W tym roku wydaliśmy na nie 200 tys. zł - mówi wójt.