Dubicze Cerkiewne. Tylko inwestor chce farmy fotowoltaicznej w Długim Brodzie. Będą oględziny

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska odmówiła uzgodnienia naszej decyzji, ale inwestor zaproponował zmiany we wniosku. Chce by dokument ponownie wysłać do RDOŚ-u. Na razie nie ma żadnej decyzji w tej kwestii. Po konsultacjach z radcą prawnym postanowiliśmy, że po pierwsze, mieszkańcy Długiego Brodu też będą stroną tego postępowania. A po drugie, że w drugiej dekadzie października przeprowadzimy oględziny terenu (działka nr 141), na którym inwestor chce budować farmę fotowoltaiczną. Wezmą w niej udział wszystkie strony, w tym oczywiście mieszkańcy. Potem zapadanie decyzja dotycząca warunków zabudowy - tłumaczy Leon Małachowski, który od początku nie ukrywa, że jest przeciwko tej inwestycji.