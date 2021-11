Duża ilość narkotyków zakopana w lesie. Policjanci znaleźli prawie 500 gramów nielegalnych środków (wideo)

Kryminalni z łomżyńskiej komendy w lesie pod Łomżą zatrzymali początkowo trzech mężczyzn. Było to w momencie, kiedy wyjmowali narkotyki ze skrytki pod ziemią. W zakopanym plastikowym wiaderku umieszczone były słoiki z suszem roślinnym i białym proszkiem. Badania przeprowadzone narkotesterem potwierdziły, że zabezpieczone środki to marihuana i amfetamina.

- Policjanci zabezpieczyli w sumie ponad 400 gramów marihuany i blisko 60 gramów amfetaminy - wylicza podkomisarz Justyna Janowska z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.

Do ich własności przyznał się jeden z przyłapanych w lesie mężczyzn. 34-letni mieszkaniec Łomży usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz udzielania narkotyków. W czwartek decyzją sądu mężczyzna trafił do aresztu śledczego, gdzie spędzi najbliższe trzy miesiące. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, za to przestępstwo grozi mu nawet 10 lat pozbawienia wolności.