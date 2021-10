Dwie osoby aresztowane za próbę przemytu nielegalnych imigrantów zatrzymane po pościgach w woj. podlaskim

Pierwsze postępowanie dotyczy kierowcy peugota, który nie zatrzymał się do kontroli straży granicznej na południu regionu. Do pościgu włączyła się policja, która ustawiła blokadę. W trakcie ucieczki obywatel Albanii uderzył w radiowóz, a drugi próbował zepchnąć z drogi. Ostatecznie został zatrzymany po godzinie 15 na ul. Kościelnej w Siemiatyczach. Wtedy okazało się, że peugeotem podróżowało siedmioro obywateli z Iraku, którzy nielegalnie przekroczyli polsko-białoruską granice. Nikomu na szczęście nic się nie stało.

Ponad 600 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Straż graniczna zatrzymała 8 cudzoziemców za pomocnictwo

Irakijczycy zostali przekazani straży granicznej, która umieściła ich w ośrodku dla cudzoziemców. Kierowca peugota został zaś zatrzymany i doprowadzony do prokuratury. Tam usłyszał łącznie trzy zarzuty.

- Chodzi o pomocnictwo przy nielegalnym przekroczeniu granicy, niezatrzymanie się do kontroli oraz czynnej napaści na policjantów, za co grozi najsurowsza kara, nawet do 10 lat pozbawienia wolności - tłumaczy podinsp. Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji.