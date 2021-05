Dwóch strażaków OSP oskarżonych o podpalenia budynków w gminie Michałowo. Ruszył proces (zdjęcia)

Oskarżeni to 22- i 32-letni mieszkaniec gminy Michałowo. Są szwagrami. Młodszy twierdzi, że to mąż siostry namawiał go do podpaleń.

- Wydzwaniał do mnie, namawiał. Nie chciałem tego zrobić, ale groził, że mnie pobije. Był wcześniej karany. Bywa agresywny. Czułem się zagrożony. W końcu się zgodziłem. Dostawałem informacje, kiedy i co mam podpalić - wyjaśniał we wtorek w sądzie oskarżony 22-latek.

Prokuratura zarzuciła mu trzy podpalenia: altany na terenie ogródków działkowych w miejscowości Osiedle Bondary w nocy z 14 na 15 września 2018 r. (straty wyniosły 15 tys. zł) oraz dwa potwierdzone przez niego czyny z wiosny 2020 r. Podpalenie budynku gospodarczego we wsi Bondary z 4 maja (straty 23 tys. zł) oraz zdarzenie w Rybakach z 13 maja. Spłonęła tam stodoła, przylegający do niej warsztat maszyny rolnicze, a także obora, w której znajdowało się 28 owiec. Akcja trwała około 4 godzin, a straty oszacowano ostatecznie na ponad 111 tys. zł. Śledczy uznali, że było to zdarzenie zagrażające życiu lub zdrowiu oraz mieniu w wielkich rozmiarach. 22-latkowi grozi nawet 10 lat więzienia.